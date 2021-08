Feuerwehreinsatz in Wilster : Küchendämpfe lösen Brandalarm im Seniorenzentrum aus

Sirenen heulten am Dienstagmorgen in Wilster. Die Feuerwehr rückte aus.

Wilster | In Wilster heulten am Dienstagmorgen (3. August) gegen 6.23 Uhr die Sirenen. Im DRK-Seniorenzentrum an der Johann-Meyer-Straße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund dafür seien Küchendämpfe gewesen, so Wehrführer Ralf Theede, Die Freiwillige Feuerwehr Wilster war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 16 Einsatzkräften angerückt. Schnell konnten d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.