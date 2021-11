Kontrolle in Krummendiek : Polizei zieht 32-Jährigen aus Wilster unter Drogen aus dem Verkehr

Der Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamin an.

Krummendiek | In der Nacht auf Sonnabend (27. November) geriet ein 32-jähriger Wilsteraner in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten hatten den Autofahrer auf der Hauptstraße in Krummendiek gestoppt und die allgemeine Verkehrstauglichkeit überprüft. Ein Drogenvortest ergab einen Hinweis auf Amphetamin. „Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und ein Verfahren w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.