Brandstiftung : Nach Feuer in Heide: Kriminalpolizei ermittelt Verdächtigen

Nach mehrfacher Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Heistedter Straße in Heide hat die Kripo einen Tatverdächtigen ermittelt.

Heide | Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Bränden in Heide dauern an. Mehrfach war innerhalb von wenigen Tagen in einem Mehrfamilienhaus in der Heistedter Straße ein Feuer ausgebrochen. Schnell stand fest: Es war Brandstiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Mordes. In der Zwischenzeit konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und vorl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.