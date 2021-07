Spendenaktion : Krempe hilft – Sportverein fährt Hilfsgüter ins Flutgebiet

Mitglieder des TuS Krempe haben Spenden gesammelt, die sie Freitagmorgen (30. Juli) ins Katastrophengebiet nach Nordrhein-Westfalen bringen.

Krempe | Jessica Baumann packt die letzten Eimer in den Anhänger, der bereits voll mit Hilfsgütern ist. Doch bis zuletzt treffen immer noch weitere Artikel am TuS-Vereinsheim am Burggraben ein, die für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen gedacht sind. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, sagt die Mitarbeiterin des TuS Krempe. Der Sportverein hatte unter dem Mot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.