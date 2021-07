Krempe : Polizei warnt Hundehalter und Eltern von Kindern vor Giftköder

Auf ihrem Grundstück im Bleicherweg in Krempe hat eine Hundehalterin Gilfköder entdeckt.

Krempe | Bereits Ende Juni hat eine Frau auf ihrem Grundstück in Krempe einen mit einer vermutlich giftigen Substanz präparierten Köder entdeckt. Vermutlich war der Köder für ihre Hunde gedacht. Die Frau fand die Köder laut Polizeiangaben am 27. Juni gegen 10.45 Uhr auf ihrem Grundstück im Bleicherweg, verpackt in Hackfleisch. Die Hundehalterin entsorgte den K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.