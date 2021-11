Randalierer in Krempe : Polizei nimmt Betrunkenen mit 1,92 Promille fest

Der Mann hatte versucht, eine Scheibe einzuschlagen und einen Windschutz zu demolieren.

Krempe | Die Polizei hat am Wochenende einen 35 Jahre alten wohnungslosen Mann aus dem Verkehr gezogen, nachdem er auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße in Krempe randaliert hatte. Die Polizei war am späten Sonnabendabend (13. November) von einem Anwohner um Hilfe gebeten worden, weil vor dessen Haus eine unbekannte Person aggressiv um Einlass bat. Der Gru...

