Krempdorf : Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

In Krempdorf wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Krempdorf | In der Dorfstraße ist tagsüber eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Unbekannte am Dienstagvormittag (26. Oktober) zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr bei Abwesenheit der Bewohner gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt in ein Einfamilienhaus. Nach Angaben der Beamten durchsuchte der Einbrecher im Inneren säm...

