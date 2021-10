Krempdorf : Nächtlicher Überraschungsgast: Kalb im Garten

Ein Hausbewohner in der Dorfstraße blickte im Dunkeln in zwei große Augen

Krempdorf | Überraschung für den Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße. Als dieser am Sonnabend gegen 6.30 Uhr einen Blick in seinen Garten in Krempdorf warf, entdeckte er im Dunkeln zwei große Augen. Diese gehörten nach Angaben der Polizei zu einem Kalb, das von einer benachbarten Koppel ausgebüxt war. Beamte trieben das Tier auf die Weide zurück...

