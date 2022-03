Unfall auf der L119 : Krempdorf: Autofahrer stößt auf Dorfstraße mit Reh zusammen – Tier überlebt

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. Das Tier überlebte.

Krempdorf | Bei einem Wildunfall in der Dorfstraße in Krempdorf ist am Donnerstagmorgen (24. März) ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein Reh gegen 2 Uhr über die Fahrbahn gelaufen. Das verletzte Tier konnte nach Polizeiangaben noch flüchten. ...

