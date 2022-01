Spende für BUND : Kreisgruppen Dithmarschen und Steinburg erhalten je 1250 Euro für Nistkästen

Die Firma Karl Wrede Stahl und Maschinenbau aus Eddelak will damit die wertvolle lokale Arbeit ehrenamtlicher Gruppen unterstützen.

Eddelak | So eine Spende gibt es nicht alle Tage. Jeweils 1250 Euro erhielten die Kreisgruppen des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Dithmarschen und Steinburg von der Firma Karl Wrede Stahl und Maschinenbau GmbH aus Eddelak. Das Geld ist zweckgebunden für die Anschaffung von Brut- und Nisthilfen. Pandemie hat Bedeutung intakter Natur gezeigt Geschäftsführer Jan Wrede: „Die Karl Wrede Stahl- und Maschinenbau GmbH sieht sich als Familienunternehmen mit über 60-jähriger Unternehmensgeschichte unserer Region verpflichtet.“ Darum unterstütze man jedes Jahr Vereine, die vor Ort „lokal wertvolle ehrenamtliche Arbeit leisten“. Gerade die vergangenen beiden Jahre mit Lockdown und der Beschränkung sozialer Kontakte hätten gezeigt, wie wertvoll Naherholungsgebiete sein können. „Eine artenreiche und hohe Vogelpopulation ist Teil einer intakten Natur und wir hoffen, mit unserer Spende unsere Region ein kleines Stück lebenswerter zu gestalten.“ Diese großzügige Spende hilft uns, unsere Arbeit im Bereich des Natur- und Umweltschutzes voranzutreiben. Die BUND-Gruppen waren bereits Ende 2021 über die Spende informiert worden und haben sofort nach geeigneten Plätzen für die Nist- und Bruthilfen gesucht – und wurden fündig. In beiden Kreisen konnten Orte ausgemacht werden, wo die Kästen aufgehängt werden sollen. Diese sind aus Holzbeton gefertigt und dadurch sehr langlebig. „So leisten sie auch einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, erklärt Fait Strakerjahn von der Kreisgruppe Steinburg. Gisela Wieneke und Rainer Guschel vom BUND ergänzen: „Diese großzügige Spende hilft uns, unsere Arbeit im Bereich des Natur- und Umweltschutzes voranzutreiben.“ ...

