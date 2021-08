Auflagen verschärft : Dramatischer Corona-Anstieg in Brunsbüttel

Künftig müssen wieder verstärkt an vielen Orten in der Schleusenstadt Masken getragen werden. Der Kreis fordert die Bürger auf, die Test- und Impfangebote zu nutzen.

Brunsbüttel | Die Corona-Zahlen in Dithmarschen steigen kontinuierlich. Am Donnerstag (19. August) lag der Inzidenzwert bei 72,83. Das bedeutet, dass es fast 73 nachgewiesene Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gab. Am Vortag waren 35 Neuinfektionen gemeldet worden, am Donnerstag kamen noch einmal 18 neue Fälle hinzu. Insgesamt ...

