Kreis will durchgreifen : Zu viel Plastik in Steinburger Biotonnen

Falls weiterhin zuviel Plastikmüll in Biotonnen landet, werden diese Behälter nicht mehr geleert.

Itzehoe | Nicht nur unsere Ozeane versinken im Plastikmüll – auch über die Biotonnen gelangt Plastik in den Kreislauf.„Immer wieder landet vor allem in Plastiktüten gesammelter Biomüll in den braunen Tonnen“, beklagt Birgit Lukat, Abfallberaterin im Steinburger Amt für Umweltschutz. Kompostierbare Biofolienbeutel, die auch einen geringen Anteil an Erdöl enthalt...

