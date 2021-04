Inzidenzzahl sinkt unter 100 : Kreis Steinburg schrammt an Corona-„Notbremse“ vorbei

Kurzfristig war die Inzidenzzahl Freitagabend laut Landesmeldestelle auf 108,4 gestiegen, am Sonnabend lag sie bei 96,2.

Itzehoe | Der Kreis Steinburg ist offenbar knapp an der „Notbremse“ vorbeigeschrammt. Am Freitagabend war eine 7-Tages-Inzidenzzahl von 108,4 vom Land gemeldet wurden, Sonnabend sank sie wieder darunter. Bei einer Inzidenz an drei Tagen in Folge über 100 würde das Bundesinfektionsschutzgesetz greifen und unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. ...

