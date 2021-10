Noch in diesem Jahr : Kreis Steinburg saniert Radwege in Wilster und Kiebitzreihe

Ende Oktober soll mit den Arbeiten im Bereich der Rehbrücke in Wilster begonnen werden.

Wilster/Kiebitzreihe | Der Kreis Steinburg saniert im Zuge des Deckenprogramms 2021 in diesem Jahr noch zwei Radwege – in Wilster und in Kiebitzreihe. In Wilster geht es um einen 80 Meter langen Abschnitt an der Kreisstraße 63 im Bereich Rehbrücke. Für die Realisierung wird eine Bauzeit von voraussichtlich vier Wochen veranschlagt. Der Beginn ist für Ende Oktober vorgese...

