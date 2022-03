Krieg in der Ukraine : Kreis Steinburg: Sammelunterkunft für Geflüchtete in Vorbereitung

Das Land Schleswig-Holstein erwartet in den kommenden Tagen deutlich mehr Menschen auf der Flucht vor Bomben und Kämpfen. Städte und Ämter im Kreis Steinburg bereiten die dezentrale Unterbringung vor.

Itzehoe | Die ersten Kriegsflüchtlinge haben den Kreis Steinburg bereits erreicht. In den kommenden Tagen und Wochen dürften es noch sehr viel mehr werden. Derzeit kommen vor allem in Berlin und Hamburg sehr viele Menschen aus dem Kriegsgebiet an. Die Stadtstaaten müssen von den anderen Bundesländern unterstützt werden. Weiterlesen: Flüchtlinge aus der Ukrai...

