Gas-Explosion in Itzehoe : Andreas Koeppen und Markus Müller legen Blumengesteck an Unglücksstelle ab

Wegen der Corona-Pandemie durfte in diesem Jahr in der Schützenstraße keine Gedenkveranstaltung stattfinden.

Itzehoe | Die schwere Gas-Explosion mit vier Toten in der Schützenstraße jährt sich am Mittwoch (10. März) zum siebten Mal. Bürgervorsteher Markus Müller und Bürgermeister Andreas Koeppen legten um 9 Uhr, dem Zeitpunkt der Gasexplosion im Jahr 2014, zum Andenken an die Opfer ein Blumengesteck nieder. Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen hatte die Kreisver...

