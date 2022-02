Raffinerie Heide : Kraftwerksausfall und Schwelbrand auf Werksgelände

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Aufgrund der Situation musste auch die Fernwärmeversorgung für die Gemeinde Lieth unterbrochen werden.

Hemmingstedt | Der Schwelbrand in einem Turm der Raffinerie Heide in Hemmingstedt ist am Sonntagnachmittag (6. Februar) noch nicht unter Kontrolle. Das bestätigte die Amtswehrführung auf Nachfrage. Bereits seit Mittag waren rund 60 Kräfte der Feuerwehren aus Heide und Meldorf im Verbund mit der Werksfeuerwehr der Raffinerie auf dem Gelände im Einsatz, um der Lage He...

