Innungstreffen der Autobranche : Goldener Meisterbrief: Thomas Brockmann ehrt Jens Eskildsen

Innungsversammlung des Kraftfahrzeuggewerbes wählt auch Obermeister und Stellvertreter wieder.

Itzehoe | Vor 50 Jahren hat Jens Eskildsen die Meisterprüfung als Kraftfahrzeugmechaniker bestanden. Den Goldenen Meisterbrief überreichte ihm Obermeister Thomas Brockmann in der Innungsversammlung des Kraftfahrtzeuggewerbes in Steinburg. Turnusgemäß stand Brockmann bei dem Treffen zur Wahl. Der Beidenflether wurde ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.