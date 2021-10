Konzerte in Wilster : Klezmer-Musik und hebräische Lieder

Die Kirchengemeinde Wilster veranstaltet zwei Konzerte vor dem Hintergrund „1700 Jahre jüdische Kultur in Deutschland“ in der St.-Bartholomäus-Kirche.

Wilster | Mit gleich zwei Konzert-Veranstaltungen widmet sich die Kirchengemeinde Wilster an den Sonntagen, 17. und 24. Oktober, jeweils um 17 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche dem Thema „1700 Jahre jüdische Kultur in Deutschland“. Gestaltet wird das erste Konzert am 17. Oktober mit Klezmer-Musik durch das Duo Marion und Friederike von Oppeln-Bronikowski (A...

