Itzehoer Konzertchor : 100 Jahre – Auftakt zu Jubiläumsfeierlichkeiten bei Itzehoer Versicherungen

Das hat sich der traditionsreiche Chor sicher anders vorgestellt: Das Jubiläum muss unter Corona-Bedingungen gefeiert werden.

Itzehoe | Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens startet der Itzehoer Konzertchor am Sonnabend, 5. März, um 15 Uhr in den Kongressräumen der Itzehoer Versicherungen in seine Jubiläumfeierlichkeiten. Unter anderem wird mit einer Retrospektive, einem Überblick über bevorstehende Veranstaltungen und Jubiläumsaktivitäten auf das Wirken des Chores in den 100 Jahre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.