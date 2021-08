Glückstadt : Konzert in der Stadtkirche

Der Kirchenkreis lädt ein: Maryam Haiawi spielt an der Orgel.

Glückstadt | Maryam Haiawi gibt am Sonnabend, 28. August, um 18 Uhr ein Konzert an der Orgel in der Stadtkirche Glückstadt. Es ist das Eröffnungskonzert des 6. Orgelherbstes Rantzau-Münsterdorf: „Deutschland – Frankreich“. Die Hamburgerin spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt, Marcel Dupré und Jeanne Demessieux. Kirche...

