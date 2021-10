Kirche Wilster: : Konzert als Spiegelbild der Vielfältigkeit jüdischer Musik-Kultur

Hartwig Barte-Hanssen, Karin Lewandowski, Friederike von Oppeln-Bronikowski und Marion von Oppeln-Bronikowski begeistern das Publikum in Wilster.

Wilster | 1700 Jahre jüdische Kultur in Deutschland – Die Vielfältigkeit musikalischer Werke machte das Konzert deutlich, zu dem die Kirchengemeinde Wilster am späten Sonntagnachmittag eingeladen hatte. Kantor Hartwig Barte-Hanssen hieß dazu zahlreiche Besucher in der St. Bartholomäus-Kirche willkommen. „Ich freue mich auf meine drei Mitstreiterinnen Karin Lewa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.