Konzert in Wilster : Endlich wieder Pop-Gesang und Orgelspiel

In der St. Bartholomäus-Kirche spendete das Publikum starken Beifall für das erste Konzert in der Reihe „Pop meets Classic“.

Wilster | „Ich freue mich, dass ich hier endlich wieder singen darf“, sagte Franziska Mohrdiek – und mit ihr freute sich das Publikum, das anschließend ein eindrucksvolles Konzert in der St. Bartholomäus-Kirche erleben konnte. Dort trafen Pop-Songs auf Klassik-Stücke, die Kantor Hartwig Barte-Hanssen an der Orgel spielte. Anhaltender Applaus am Ende der beliebt...

