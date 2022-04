Konzert im Kulturhaus Wilster : Gospel-Power und Soul-Feeling mit Yasmin Reese

Die Hamburger Sängerin mit der Power-Stimme bietet ein breitgefächertes Repertoire von Gospel bis Rock.

Wilster | „Singin' my life with body and soul“ – Die Gospel- und Soulsängerin Yasmin Reese aus Hamburg tritt Freitag, 8. April, im Kulturhaus Wilster am Markt auf. Um 20 Uhr beginnt das Konzert, das unter dem Motto „Power & Feeling“ steht. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 16 Euro. Das Repertoire der Sängerin, die mit ihrer Stimmgewalt beeindruckt, ist b...

