Kontrolle in Wrist : Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Bei der Kontrolle konnte der 21-Jährige auch keinen Führerschein vorlegen.

Wrist | Die Polizei stoppte am Sonnabend (23. Oktober) einen betrunkenen Autofahrer in Wrist. Gegen 13.15 Uhr hielten die Beamten in der Hauptstraße einen Opel an, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde. Nachdem die Polizisten Alkohol gerochen hatten, absolvierte der Fahrer freiwillig einen Atemalkoholtest. Dieser lieferte ein Ergebnis von 1,12 Promille. ...

