Stadtkirche : Vor 50 und 60 Jahren konfirmiert: Feier geplant - Adressen gesucht

Die evangelische Kirche bittet um Adressen von ehemaligen Konfirmanden, die vor 50 und 60 Jahren eingesegnet wurden.

Glückstadt | Pastorin Gabriele Schinkel plant im September sowohl eine goldene und eine diamantene Konfirmation in der Stadtkirche. Die Goldene soll am Sonntag, 5. September, um 10 Uhr stattfinden, die Diamantene dann am Sonntag, 12. September, um 10 Uhr. Gabriele Schinkel: „In diesem Jahr wird der September im Zeichen der Jubelkonfirmationen stehen. Vor allem,...

