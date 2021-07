Feuerwehr-Einsatz in Kollmar : Schuppen an Wohnhaus in Bielenberg brennt nieder

Ein dunkler Rauchpilz war von weitem zu sehen.

Kollmar | Einsatzkräfte der Feuerwehr Kollmar-Bielenberg haben am späten Mittwochnachmittag bei einem Feuer im Landweg Schlimmeres verhindern können. Um 17.54 Uhr war für die Brandbekämpfer per Sirene und digitalem Meldeempfänger Alarm ausgelöst worden. „Schuppenbrand am Wohnhaus“, hieß es in der Alarmdepesche. Schon auf der Anfahrt war der im Ortsteil Bielenbe...

