Einsatz am Strand in Kollmar : Mann aus Horst ruft Polizei um Hilfe – und wird gerettet

Der Horster gab an, mit fünf Männern in Streit geraten zu sein. Diese waren beim Eintreffen der Polizei allerdings verschwunden.

Kollmar | Ein alkoholisierter Mann aus Horst hat in der Nacht zu Sonntag (25. Juli) den Polizeinotruf gewählt. Er gab an, am Strand von Kollmar Stress mit fünf Personen zu haben. Als der Streifenwagen an der Elbe eintraf waren die Störer verschwunden. Den Anrufer entdeckten die Beamten in einem kleinen, rund 20 Meter vom Hafen Kollmar entfernt, im Niedrigwasser...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.