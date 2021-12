Grober Unfug in Kollmar : Leitpfosten in Gärten und Gräben geworfen

Die Polizei sucht Zeugen.

Kollmar | Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (12. Dezember) im Ortsteil Bielenberg mindestens sechs am Straßenrand stehende Leitpfosten herausgehoben und diese in benachbarte Vorgärten oder Gräben geworfen. Dies teilte die Polizei mit und sucht jetzt Zeugen des groben Unfugs. Hinweise: Polizeistation Glückstadt, 04124/3011-0. ...

