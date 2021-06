Kollmar/Haseldorf : Vermisste Neunjährige tot in der Elbe gefunden

Die Neunjährige, die seit Sonnabend gesucht wurde, ist jetzt tot in der Elbe gefunden worden.

Kollmar/Haseldorf | Jetzt ist es traurige Gewissheit: Das neunjährige Mädchen, das seit Sonnabend vermisst wurde, ist tot. Ihr Körper wurde am Dienstagnachmittag (22. Juni) aus der Elbe geborgen – vor dem Hafen Haseldorf in der Binnenelbe. Damit steht fest: Das Mädchen ist beim Baden am Ufer von Kollmar ertrunken. Entdeckt wurde sie von einem Sportsegler, teilt Itzehoes ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.