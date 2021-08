Unfall in Kollmar : Gestürzter Radfahrer muss ins Krankenhaus

Am Rande des Deichverteidigungsweges stürzte in Kollmar ein Urlauber.

Kollmar | Abseits öffentlicher Verkehrswege ist am Sonnabend (21. August) am Rande des Deichverteidigungsweges ein 68 Jahre alter Radfahrer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Urlauber aus Zeven mit dem Vorderreifen in einer mit Gras überdeckte Kuhle geraten. Der Mann stürzte und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Elmshorn eingeliefert werden. ...

