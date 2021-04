Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet elf neue Corona-Infektionen

Im Itzehoer Krankenhaus müssen sechs Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden.

Itzehoe | Das Gesundheitsamt in Itzehoe hat am Freitag, 16. April, elf neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl aller bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 1923. Davon gelten 192 Menschen als akut infiziert. Weiterlesen: So viele Corona-Fälle gibt es zurzeit in Steinburgs Städten und Ämtern Im Itzehoer Krankenhaus werden 20 Menschen wegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.