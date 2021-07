Orientierungswoche für Frauen : Klinikum Itzehoe hilft bei Wiedereinstieg in der Pflege

Nach der Familienzeit zurück in den Beruf: Im September können Frauen erfahren, wie das funktioniert.

Itzehoe | Schule, Ausbildung in der Pflege, einige Jahre im Job – dann kamen die Kinder. Die sind nun groß genug, doch viele Frauen schrecken vor der Rückkehr in den Beruf zurück aus Sorge, sie könnten den Anschluss verpasst haben oder Familie und Beruf nicht unter einen Hut bringen. Das Klinikum Itzehoe bietet Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.