Ausbildung in Itzehoe : Trotz Corona: Sie haben ihr Krankenpflege-Examen geschafft

27 junge Frauen und Männer haben ihr Examen an der Schule für Pflegeberufe des Klinikums Itzehoe bestanden.

Itzehoe | Als sie am 1. Oktober 2018 ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege beziehungsweise Gesundheits- und Kinderkrankenpflege begonnen haben, ahnten sie noch nicht, dass wenige Monate später das Coronavirus ihre Ausbildung gehörig durcheinander rütteln würde. Den theoretischen Unterricht erlebten die Auszubildenden monatelang zuhause am Comput...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.