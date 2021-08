Großbrand in Kleve : Feuer zerstört Lagerhalle und greift auf Wohnhaus über

Rund 100 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren waren im Einsatz. Bedrückend für die Kräfte: Das Haus gehörte einem Kameraden.

Kleve | Ein Großfeuer hat in der Nacht zu Mittwoch (11. August) eine Lagerhalle mit angrenzendem Wohnhaus in Kleve komplett zerstört. Das Feuer wurde gegen 23.40 Uhr in der Halle in der Straße Achtern Barg entdeckt. „Ich bin von lautem Krach wach geworden, habe dann draußen das Feuer gesehen und meine Freundin und den Hund aus dem Haus geholt“, schildert Bewo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.