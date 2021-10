Kleintier- und Vogelbörse : Kellinghusen: Hier gibt es Zwerghühner und Papageien

Nach der Corona-Pause finden wieder Veranstaltungen in der Wiesengrundhalle statt.

Kellinghusen | Ein Jahr lang herrschte Ruhe in der Wiesengrundhalle, nun lassen die Bestimmungen wieder Veranstaltungen zu. Zum Saisonstart richtet der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Kellinghusen gleich zwei Veranstaltungen aus: eine Kleintier- und Vogelbörse am Sonntag, 3. Oktober, (7 bis 13 Uhr) und einen Flohmarkt eine Woche später am Sonntag, 10. Oktober (7 bis...

