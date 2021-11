Rettungshubschrauber im Einsatz : Kleinkind bei häuslichem Unfall in Glückstadt schwer verletzt

Im Stadtteil Butendiek verletzte sich ein Kind so schwer an den Händen, dass es mit dem Hubschrauber nach Hamburg gebracht wurde.

Glückstadt | Ein Kleinkind hat sich Dienstagnachmittag (2. November) so schwere Verletzungen an den Händen zugezogen, dass es mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden musste. Nach Polizeiangaben war der Helikopter um kurz nach 16 Uhr in Glückstadt-Butendiek gelandet und von den Beamten eingewiesen worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.