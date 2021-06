Wilstermarsch : Fürs Wahlgeheimnis: Kleine Dörfer legen Wohllokale zusammen

Da bei der Bundestagswahl mit deutlich mehr Briefwählern und weniger Urnengängern gerechnet wird, müssen Wahlberechtigte in Aebtissinwisch, Büttel, Kudensee, Landrecht und Stördorf neue Wege gehen.

Wilstermarsch | In der Stadt Wilster bleibt es bei der Bundestagswahl bei drei Wahllokalen, die Zahl wird nicht reduziert. Anders sieht es in den Landgemeinden aus. Zum Teil werden die Wahllokale von jeweils zwei benachbarte Kommunen zusammengelegt. Der Grund: Angesichts geschätzter steigender Zahl der Briefwähler und damit in kleinen Gemeinden zu wenig Wähler an den...

