Badestelle : Klein-Westerland: Urlaub mit Blick auf den Schiffsverkehr

Klein-Westerland in Hochdonn ist die einzige offizielle Badestelle am Nord-Ostsee-Kanal.

Hochdonn | „Das hier hat doch schon etwas Paradiesisches, oder?“, fragt Volker Knuth und zieht noch einmal an der Zigarette. Verträumt sitzt der 65-Jährige im Sand, in der Hand hält er eine Tasse Kaffee. „Gleich geh auch ich ins Wasser – aber erst muss ich das hier noch ein wenig genießen.“ An der Badestelle Klein-Westerland in Hochdonn – direkt gegenüb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.