Konzert im Theater Itzehoe : Bei den „Queenz of Piano“ verschmelzen Klassik und Rock

Klassikmusik, die rockt, präsentieren die „Queenz of Piano“ am 5. November beim Klavierkonzert im Theater Itzehoe. Jennifer Rüth und Ming kombinieren unter anderem Bachs „Toccata“ mit „Thunderstruck“ von AC/DC.

Itzehoe | Klassik- oder Rockmusik? Bei diesem Konzert muss man sich nicht entscheiden: Die Musikerinnen von „Queenz of Piano“, Jennifer Rüth und Ming, kombinieren die zwei Richtungen einfach. Wie das klingt, ist am Freitag, 5. November, 19.30 Uhr, im Theater Itzehoe zu hören. Dann spielen die Musikerinnen ein Konzert unter dem Motto „Classical Music That Rocks!...

