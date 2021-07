Brokstedt : Klaus-Dieter Westphal erforscht das Leben von Heimatdichter Heinz Richard Meier

Der Heimatdichter Heinz Richard Meier wäre am 8. Juli 100 Jahre alt geworden. In Brokstedt und Sarlhusen wird er gewürdigt.

Brokstedt/Sarlhusen | „Ick graleer ok“ – der Titel eines seiner Bücher gewinnt in diesen Tagen eine besondere Bedeutung: Der Heimatdichter Heinz Richard Meier wäre am 8. Juli 100 Jahre alt geworden. Mit seinen Gedichten und Geschichten in niederdeutscher Sprache wurde der gebürtige Sarlhusener in ganz Schleswig-Holstein bekannt. „Meier hat in seinem bewegten Leben viele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.