Kirchengemeinde Wilster : Bartholomäus-Medaille für Kurt Ahmling

Seit 30 Jahren ist der Landrechter ehrenamtlich im Kirchengemeinderat in Wilster engagiert.

Wilster | Es war eine besondere Überraschung für Kurt Ahmling aus Landrecht: Im Anschluss an die Andacht am Mittwochabend in der St. Bartholomäus-Kirche nutzte die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Cordula Boll, kurz die Gelegenheit für eine besondere Ehrung. Seit 30 Jahren ist Kurt Ahmling im Kirchengemeinderat Wilster ehrenamtlich aktiv, ist dort auch Vors...

