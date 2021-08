Orgel und Uhr beschädigt : Blitz schlägt während Trauung in Turm der St-Bartholomäus-Kirche

Der Blitz kam über den Blitzableiter nahe des Südportals raus. Dort stellten sich gerade Feuerwehrleute zum Spalier auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Wilster | Mit einem ohrenbetäubenden Knall ist am Freitag der Blitz in die St. Bartholomäus-Kirche eingeschlagen. Gerade als Theologe Timo Milewski das Brautpaar Johanna und Joris Thießen traute. Der Schreck steckt allen, die den Blitzeinschlag erlebten, noch etwas in den Knochen. Denn mit voller Wucht kam der Blitz über den Ableiter in einem Baum in kurzem Abs...

