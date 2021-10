Bartholomäus-Kirche Wilster : Nach Blitzeinschlag – endlich spielt die Orgel wieder einwandfrei

Vor acht Wochen hatte ein Blitz die Elektrik in der Kirche und damit auch die Orgel beschädigt. Schaltkästen und Platinen waren schnell ersetzt, aber die Orgel-Registrierung musste aufwendig repariert werden.

Wilster | Die Schäden, die ein Blitzeinschlag in den Turm der St.-Bartholomäus-Kirche Anfang August in dem Wilsteraner Gotteshaus anrichtete, sind nahezu behoben. Die Elektrik wieder instand zu setzen, habe schnell geklappt, so Theologe Timo Milewski. Weitaus schwerer hatte es die Orgel getroffen. Der computergesteuerte Bereich war ausgefallen. Aber seit dem ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.