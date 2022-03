Im Cinemotion Itzehoe : Sabine Baensch und Maria Lohmann zeigen die eigene Welt von Autisten

Ein Dokumentarfilm erklärt die ganz besondere Wahrnehmung der Welt bei Autisten: eine intensive Entdeckungstour zum Welt-Autismus-Tag.

Itzehoe | „Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn du nicht sagen könntest, was du willst?“ In dem Dokumentarfilm „Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann“ erklärt ein 13-jähriger Autist seine Welt. Zum Welt-Autismus-Tag präsentiert das Therapiezentrum Konfetti im Dialog (KiD) den Film am Sonntag, 3. April, um 15 Uhr im Kino Cinemotion. Unentdeckt...

