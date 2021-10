Kindergarten in Glückstadt : Einbrecher vor Ort gefasst

Die Polizei stellt einen 32-jährigen Glückstädter am Sonntagmorgen in den Räumen des Kindergartens.

Glückstadt | Der Einbrecher wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Der 32-jährige Glückstädter ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag (24. Oktober) gesehen worden, wie er in die Kindertagesstätte Am Burggraben einstieg. Eine Zeugin hatte bei der Polizei angerufen. Als die Polizei kam, hatte der Einbrecher laut Polizei einen Laptop und ein Tablet da...

