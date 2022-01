Prozess am Landgericht Itzehoe : Mehrere Jungen sexuell missbraucht? – 21-Jähriger aus Wilster angeklagt

Der Angeklagte, dem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird, war zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt. Die Öffentlichkeit wurde für die weiteren Verhandlungstage ausgeschlossen.

Wilster/Itzehoe | Mit gesenktem Kopf, der bedeckt ist von einem pinken Kapuzenpullover, tritt der 21-jährige Angeklagte in den Sitzungssaal. Der Vorwurf, der ihm angelastet wird, wiegt schwer. Der Mann, der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war und in Wilster lebte, muss sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in schweren Fällen vor der Jugendstrafkammer des Landgeric...

