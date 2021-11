Advent in Kollmar : Kinder helfen dem Bürgermeister beim Tannenbaum schmücken

Die Gemeinde stellt einen Weihnachtsbaum auf. Dazu gibt es Heißgetränke.

Kollmar | Der Weihnachtsmarkt fiel in diesem Jahr coronabedingt aus, aber auf eine adventliche Stimmung wollte man in Kollmar trotzdem nicht verzichten. Die Gemeinde lud deshalb zum Tannenbaumaufstellen auf dem Parkplatz am Neuen Weg ein. Am Nachmittag wurde der knapp fünf Meter hohe Baum, der von einer Kollmaranerin gespendet wurde, durch Bürgermeister Klaus M...

