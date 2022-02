Mahnmal in Itzehoe : Heimatbund-Vortrag mit Michael Legband in St.-Laurentii-Kirche verlegt

Journalist Michael Legband forscht schon seit vielen Jahren zur Geschichte des Itzehoer Mahnmals zum Gedenken an die NS-Opfer. In St. Laurentii referiert er jetzt über neueste Erkenntnisse.

Itzehoe | Das Mahnmal am Rande der Malzmüllerwiesen ist die erste Gedenkanlage für die Opfer des Nationalsozialismus in Nordeuropa. 1946 wurde es von Gyula Trebitsch zusammen mit Fritz Höger erstellt. In einem Vortrag wird der aus Itzehoe stammende Journalist Michael Legband über die Entstehung und über die bewegende Geschichte des Bauwerks berichten. Auch die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.