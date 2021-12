Aus an Silvester : Kernkraftwerk wird abgeschaltet: Demo-Gesang und Brokdorf-Fahne zum Abschied

Auch neun Mitglieder des Atomlobby-Vereins Nuklearia reisten zur Stilllegung nach Brokdorf.

Brokdorf | Aus einem dunklen VW Golf, der an einem Seiteneingang des Kernkraftwerks Brokdorf parkte, schallte die Musik über das Betriebsgelände und über den Deich. Zur Melodie von „Thank you for the music“ der schwedischen Popgruppe ABBA sangen neun Mitglieder des Vereins Nuklearia. Sie kamen aus Berlin, Hamburg und Co., und den Song hatten sie umgedichtet in „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.